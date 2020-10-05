5 октября в Киеве зафиксировали 286 случаев заражения Covid-19.
Всего в столице 24 736 подтвержденных случаей заболевания коронавирусом.
За последние сутки 10 человек умерли от осложнений, которые вызвал коронавирус, от начала пандемии — 430.
Среди жертв вируса — 247 мужчин и 183 женщины. Средний возраст умерших — 68 лет. В частности, среди 65-летних — 294 смерти, среди тех, кому 50-64 — 103 киевлянина, 30-49 лет — 30 больных.
Самой молодой жертвой коронавируса стала 25-летняя девушка, а самой старшей — 96-летний мужчина.
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Заболели:
- 163 женщины — от 18 до 90 лет;
- 99 мужчин — от 19 до 90 лет;
- по 12 девочек и мальчиков — от 4 до 17 лет.
В больницы столицы госпитализировали 32 пациентов. Другие — на самоизоляции.
За минувшие сутки выздоровели 399 человек. Всего коронавирус преодолели 8 263 жителя Киева.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе — 54, в Днепровском — 52, а также в Дарницком и Деснянском — по 44.
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.