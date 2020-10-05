5 октября в Киеве зафиксировали 286 случаев заражения Covid-19.

Всего в столице 24 736 подтвержденных случаей заболевания коронавирусом.

За последние сутки 10 человек умерли от осложнений, которые вызвал коронавирус, от начала пандемии — 430.

Среди жертв вируса — 247 мужчин и 183 женщины. Средний возраст умерших — 68 лет. В частности, среди 65-летних — 294 смерти, среди тех, кому 50-64 — 103 киевлянина, 30-49 лет — 30 больных.

Самой молодой жертвой коронавируса стала 25-летняя девушка, а самой старшей — 96-летний мужчина.

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Заболели:

163 женщины — от 18 до 90 лет;

99 мужчин — от 19 до 90 лет;

по 12 девочек и мальчиков — от 4 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 32 пациентов. Другие — на самоизоляции.

За минувшие сутки выздоровели 399 человек. Всего коронавирус преодолели 8 263 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе — 54, в Днепровском — 52, а также в Дарницком и Деснянском — по 44.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: