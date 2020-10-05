На Луганщине пункт въезда-выезда Станица Луганская возобновил работу утром 5 октября.

По данным Госпогранслужбы, КПВВ Станица Луганская начал работать с 9.00 в понедельник.

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— Из-за уничтожения уровня пожарной опасности в регионе, согласно решению командующего ООС, КПВВ Станица Луганская, возобновила функционирование сегодня, 5 октября, с 9.00, — говорится в сообщении.

Все КПВВ на Донбассе пока работают по осенним графиком ежедневно с 07.00 до 18.30. После 18.00 граждан в сторону оккупированных территорий уже не будет вообще.

Работа КПВВ Станица Луганская была прекращена 1 октября из-за масштабных пожаров в Луганской области и детонацию боеприпасов.

Пропуск граждан через линию разграничения прекратили из-за пожара вблизи контрольного пункта въезда-выезда у Станицы Луганской. Всех граждан, которые находились в контрольно-пропускном пункте и рядом с его территорией, отвели на безопасное расстояние.