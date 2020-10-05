Мэра Умани госпитализировали с двусторонней пневмонией

Мэра Умани Александра Цебрия госпитализировали с двусторонней пневмонией.
У него подозрение на коронавирус, сообщил Цебрий в видеообращении в Facebook.
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— С обеда мне стало плохо, я почувствовал слабость, измерил температуру — она была 38,5, я перестал чувствовать вкус. Проконсультировавшись с врачом, я сделал КТ, которое показало двустороннюю пневмонию.
Я вызвал скорую помощь, меня обследовали, послушали легкие и сказали, что у меня действительно есть воспаление легких, — рассказал он.
Цебрий находится в инфекционном отделении городской больницы. Ему сделали тест на Covid-19.
Цебрия зарегистрировали кандидатом в мэры
Городская территориальная избирательная комиссия Умани зарегистрировала действующего мэра Александра Цебрия кандидатом на должность мэра.
Ранее, его не регистрировали якобы из-за ошибки в документах.
Источник: Александр Цебрий