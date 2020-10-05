МВД заявляет о рекордном числе больных коронавирусом правоохранителей

За выходные коронавирусом заболели 294 работников правоохранительных органов. За сутки выявлено 213 больных в Министерстве внутренних дел, это наибольшее количество со времен пандемии.

Наибольший прирост наблюдается в Киеве — 35 новых случаев, 15 в Хмельницкой области и восемь в Луганской.

На прошлой неделе Covid-19 заболели 1 175 правоохранителей. Всего за период пандемии заразились 6 441 сотрудников МВД, 5 751 вылечились, летальных случаев 16.

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Во время брифинга министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что на этой неделе количество больных коронавирусом может превысить пять тыс.

По его словам, ситуация напряженная, но не критическая. Украинцам стоит серьезнее относиться к карантинным правилам.

Организовано 37 тыс. коек для больных Covid-19, максимальное количество — 50 тыс. Сейчас в больницах находится 16 745 больных — это в три раза меньше, чем в июле