Наумов стал председателем правления Ощадбанка

Наблюдательный совет государственного Ощадбанка назначил председателем правления финучреждения Сергея Наумова.
Он сменит на посту предыдущего руководителя Андрея Пышного, сообщили в банке.
Передача управления новом председателю правления банка продлится 30 дней с даты принятия решения наблюдательным советом.
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Наумов полностью вступит на должность 2 ноября.
Андрей Пышный, который занимал эту должность с 2014 года, от права на переизбрание отказался.
Наумов занимал руководящие должности в ведущих банках Украины — Райффайзенбанк, УкрСиббанк, Правэкс банк, Пиреус банк. В последних трех банках Сергей Наумов работал на должности председателя правления более 10 лет.
Нацбанк согласовал кандидатуру Наумова
Национальный банк Украины согласовал кандидатуру Сергея Наумова на должность председателя правления государственного Ощадбанка.
В июне этого года Сергей Наумов победил в конкурсе на должность.
Источник: Ощадбанк