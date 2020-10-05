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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Наумов стал председателем правления Ощадбанка

Наблюдательный совет государственного Ощадбанка назначил председателем правления финучреждения Сергея Наумова.

Он сменит на посту предыдущего руководителя Андрея Пышного, сообщили в банке.

Передача управления новом председателю правления банка продлится 30 дней с даты принятия решения наблюдательным советом.

Читайте: Биография Сергея Наумова — что известно о новом председателя правления Сбербанка

Наумов полностью вступит на должность 2 ноября.

Андрей Пышный, который занимал эту должность с 2014 года, от права на переизбрание отказался.

Наумов занимал руководящие должности в ведущих банках Украины — Райффайзенбанк, УкрСиббанк, Правэкс банк, Пиреус банк. В последних трех банках Сергей Наумов работал на должности председателя правления более 10 лет.

Нацбанк согласовал кандидатуру Наумова

Национальный банк Украины согласовал кандидатуру Сергея Наумова на должность председателя правления государственного Ощадбанка.

В июне этого года Сергей Наумов победил в конкурсе на должность.

Источник: Ощадбанк

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