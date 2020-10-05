Полтава отказалась вводить карантин из-за попадания в оранжевую зону

Исполняющий обязанности мэра Полтавы Александр Шамота выступил против карантина и призвал всех жителей работать, как и раньше, несмотря на то, что город попал в оранжевую зону.

Кроме этого, он записал видеообращение к гражданам и пообещал юридическую поддержку в случае возможных проверок. Шамота сообщил, что учреждения торговли, фитнес-клубы могут работать в обычном режиме.

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— С сегодняшнего дня, 5 октября, Полтава в оранжевой карантинной зоне. А для нас это означает, что мы должны закрыть хостелы, фитнес-клубы, рестораны и другие заведения сферы обслуживания. Но никаких компенсаций ни предпринимателям, ни городскому бюджету государство не предлагает, — отметил Шамота.

По его словам, городской совет открывает горячую линию юридической помощи, на которую можно звонить предпринимателям, работающим на карантине в случае проверки.

Кроме этого, Шамота обратился к перевозчикам и призвал их спокойно перевозить граждан дальше, чтобы они могли добраться до работы.

Зоны карантина в Украине

5 октября начало действовать новое эпидемическое зонирования в Украине. К красной зоне попали Тернополь и Канев. К оранжевой — Винница, Луцк, Владимир-Волынский и Нововолынск, Владимир-Волынский, Киверцовский, Луцкий и Терейской районы Волынской области.

Также город Днепр, Ужгород, Мелитополь, Ирпиль, Фастов, Львов, Николаев, Полтава, Сумы, Харьков, Хмельницкий, Черновцы.