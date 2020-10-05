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Факты / Украина / Политика

ЦИК утвердила формы протоколов теризбиркомов на местных выборах 2020

Центральная избирательная комиссия утвердила формы протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования и результатах местных выборов, которые состоятся 25 октября.

Утвержден также порядок изготовления, передачи и требования к протоколам территориальных и участковых избирательных комиссий.

Этот порядок регулирует вопросы изготовления и требования к протоколам участковых избирательных комиссий о подсчете голосов, протоколов теризбиркомов об итогах голосования в пределах соответствующего избирательного округа, а также протоколов ТИК о результатах выборов и их передачи соответствующим избирательным комиссиям.

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На днях ЦИК нашла нарушения в работе Одесской городской территориальной избирательной комиссия и сняла с регистрации четырех однофамильцев Олега Филимонова, который претендует на должность мэра Одессы, двух — президента Владимира Зеленского и одного однофамильца Саакашвили.

В их документах не было информации о внесении денежного залога.

Это признаки введения избирателей в заблуждение путем регистрации так называемых клонов.

Источник: ЦИК

Фото: Dreamstime

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