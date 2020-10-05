В Черновицкой области около 20 человек повторно заразились коронавирусом.

По словам заместителя председателя Черновицкой ОГА Натальи Гусак, в нескольких пациентов повторный коронавирус не проходил в легкой форме.

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— Не важно, в которой мы зоне карантина — красной, оранжевой, желтой или зеленой. Коронавирус живет рядом с нами, поэтому не стоит пренебрегать санитарных норм. Носить маску, пользоваться антисептиком и соблюдать социальной дистанции — это обязанность каждого из нас. Беречься нужно и тем, кто уже болел Covid-19, — отметила Гусак.

По состоянию на 5 октября в Черновицкой области обнаружили 163 новых случая корона вируса, два человека погибли, а 46 выздоровели.

Коронавирус в Украине

о состоянию на 5 октября в Украине обнаружили 3 774 новых случаев коронавируса. В общем насчитывается 230 236 пациентов с Covid-19.

За сутки умерло еще 33 украинца, а в целом — 4 430. Выздоровели 101 252 больных, в том числе 1 145 в сутки.

Больше всего положительных тестов в сутки в Харьковской области — 446, в Киеве — 286 и в Сумской области — 282.

Источник: Черновицкая ОГА