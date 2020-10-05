Лаборатории за день подтвердили еще 3 774 положительных тестов на коронавирус. Общее количество инфицированных по состоянию на 5 октября достигло 230 236 случаев. Динамика дает надежду, что ситуация улучшается.
От осложнений за сутки умерло еще 33 украинца, а в целом – 4 430.
В то же время выздоровели за время эпидемии 101 252 больных, в том числе 1 145 за сутки.
Больше всего положительных тестов за сутки в Харьковской области — 446, в Киеве — 286 и в Сумской области — 282.
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Сейчас из всех инфицированных в Украине активные больные — 124 554.
Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге уточнил, что среди новых больных — 196 детей и 156 медиков.
Коронавирус в регионах:
- Винницкая обл – 6 822 (+106)
- Волынская обл – 8 734 (+143)
- Днепропетровская обл – 7 137 (+206)
- Донецкая обл – 4 413 (+226)
- Житомирская обл – 6 934 (+185)
- Закарпатская обл – 10 219 (+51)
- Запорожская обл – 4 630 (+123)
- Ивано-Франковская обл – 14 345 (+113)
- Кировоградская обл – 1 184 (+5)
- г. Киев – 24 736 (+286)
- Киевская обл – 9 918 (+166)
- Львовская обл – 21 294 (+100)
- Луганская обл – 1 294 (+6)
- Николаевская обл – 3 819 (+169)
- Одесская обл – 14 729 (+190)
- Полтавская обл – 2 965 (+153)
- Ровенская обл – 13 248 (+141)
- Сумская обл — 5 453 (+282)
- Тернопольская обл – 14 421 (+126)
- Харьковская обл – 20 964 (+446)
- Херсонская обл – 1 496 (+69)
- Хмельницкая обл – 6 968 (+167)
- Черновицкая обл – 15 286 (+163)
- Черкасская обл – 4 550 (+70)
- Черниговская обл – 4 677 (+82).
Коронавирус в Украине 4 октября
По состоянию на 4 октября на коронавирус в Украине за сутки заболели еще 4 140 человек.
За время пандемии заразились 226 462 украинца.
Вчера от осложнений Covid-19 умерло 44 пациента, а в целом — 4 397.
Выздоровели на тот момент 98 737 больных.