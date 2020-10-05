Лаборатории за день подтвердили еще 3 774 положительных тестов на коронавирус. Общее количество инфицированных по состоянию на 5 октября достигло 230 236 случаев. Динамика дает надежду, что ситуация улучшается.

От осложнений за сутки умерло еще 33 украинца, а в целом – 4 430.

В то же время выздоровели за время эпидемии 101 252 больных, в том числе 1 145 за сутки.

Больше всего положительных тестов за сутки в Харьковской области — 446, в Киеве — 286 и в Сумской области — 282.

Читайте: Коронавирус в Украине: карта и статистика заболевания

Сейчас из всех инфицированных в Украине активные больные — 124 554.

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге уточнил, что среди новых больных — 196 детей и 156 медиков.

Коронавирус в регионах:

Винницкая обл – 6 822 (+106)

Волынская обл – 8 734 (+143)

Днепропетровская обл – 7 137 (+206)

Донецкая обл – 4 413 (+226)

Житомирская обл – 6 934 (+185)

Закарпатская обл – 10 219 (+51)

Запорожская обл – 4 630 (+123)

Ивано-Франковская обл – 14 345 (+113)

Кировоградская обл – 1 184 (+5)

г. Киев – 24 736 (+286)

Киевская обл – 9 918 (+166)

Львовская обл – 21 294 (+100)

Луганская обл – 1 294 (+6)

Николаевская обл – 3 819 (+169)

Одесская обл – 14 729 (+190)

Полтавская обл – 2 965 (+153)

Ровенская обл – 13 248 (+141)

Сумская обл — 5 453 (+282)

Тернопольская обл – 14 421 (+126)

Харьковская обл – 20 964 (+446)

Херсонская обл – 1 496 (+69)

Хмельницкая обл – 6 968 (+167)

Черновицкая обл – 15 286 (+163)

Черкасская обл – 4 550 (+70)

Черниговская обл – 4 677 (+82).

Коронавирус в Украине 4 октября

По состоянию на 4 октября на коронавирус в Украине за сутки заболели еще 4 140 человек.

За время пандемии заразились 226 462 украинца.

Вчера от осложнений Covid-19 умерло 44 пациента, а в целом — 4 397.

Выздоровели на тот момент 98 737 больных.