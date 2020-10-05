Парламентские ряды пустеют. Пока вся страна бьет коронавирусные антирекорды, Верховная Рада тоже не отстает. Хотя это и не удивительно — эпидемиологические мероприятия среди нардепов не в почете, в масках ходят только единицы.

За два дня работы в парламенте зафиксировано около десятка положительных тестов на коронавирус. И спикеру, как это уже было весной, пришлось экстренно закрывать парламент на карантин. Как минимум — до 20 октября.

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На коронавирус заболели Нестор Шуфрич и Игорь Палица. А представительница Евросолидарности Яна Зинкевич уже второй раз. Скосил Covid-19 даже парламентского борца Жана Беленюка, после чего нардеп пообещал вести целый видеоблог о своем лечении.

Но особенно от коронавируса досталось лидерам парламентских партий. На больничном одновременно оказались руководительница Голоса Кира Рудик, председатель партии Слуга народа Александр Корниенко.

А лидера Европейской солидарности Петра Порошенко даже госпитализировали в столичную больницу с двусторонним воспалением легких. Все это в разгар предвыборной кампании.

А вот лидер Батькивщины Юлия Тимошенко коронавирус уже преодолела. И может теперь лично агитировать за своих кандидатов в мэры.

Главное, чтобы они не подкачали сами, ведь болезнь непосредственных участников выборов может изменить все расклады. Как в частности, это произошло в Харькове, где коронавирусом тяжело заболел бессменный глава города Геннадий Кернес.

Только Кернеса госпитализировали в немецкую клинику Шарите — в СМИ появились сообщения, что мэр в коме и вряд ли примет участие в выборах. И хотя близкие эту информацию опровергли, количество кандидатов в Харькове стремительно возросло.

Болезнь Кернеса, которого не видели на публике уже больше месяца, заставила изменить планы и его давнего друга Михаила Добкина. Еще несколько недель назад он признавался в любви Киеву и собирался баллотироваться в мэры столицы, но теперь экстренно вернулся в Харьков ради мэрского кресла.

И хотя Добкин обещает снять свою кандидатуру как только его товарищу станет лучше, специалисты в такую ​​заботу о ближнем не слишком верят.

Еще большая интрига — на выборах в Киеве, кто выйдет из действующим мэром Кличко во второй тур. Больше всего шансов специалисты дают двум спарринг-партнерам — Ирине Верещук от Слуги Народа и Сергею Притуле от Голоса. Оба активно зовут Кличко на дебаты.

Но Кличко пока держит интригу, мол, ну совсем ему не к дебатам. Поэтому битва за Киев развернулась преимущественно в соцсетях.

Ирина Верещук, которая уже прославилась своими полетами над Киевом, убеждена, что в условиях пандемии TikTok — лучший выход.

Уже более месяца как выставляет видео в TikTok и Сергей Притула. Он говорит, что равных там среди кандидатов в мэры ему нет.

Похоже, не обойтись без второго тура и мэру Одессы Труханову, который на прошлых выборах уверенно победил. Но на этот раз он имеет серьезных соперников, чего стоит только джентльмен Филимонов.

В общем пошли в мэры целых пять Филимонов, среди претендентов даже два Зеленских и Дарт Николаевич Вейдер.

На крутой одесский вираж в погоне за мэрской булавой раз выехал и Сергей Кивалов. Хотя вряд ли ему догнать известного гонщика Евгения Червоненко, который неожиданно решил тоже побороться за Одессу.

Но весело не только в Одессе и Киеве. Интересный избирательный спектакль начался и в Виннице. За кресло мэра там решил посоревноваться боксер Вячеслав Узелков, а в горсовет идет певец Виктор Бронюк.

Нардеп от Голоса Александра Устинова даже не представляла, что может оказаться в такой кампании, когда отправлялась в предвыборный вояж в родной город

Впрочем, едва ли не главным вызовом коронавирусных выборов может стать низкая явка населения. Тем более, что обеспечивать избирательные участки средствами защиты государство не спешит. По подсчетам специалистов, на это нужно минимум 150 млн грн.

Подкуп избирателей в Черниговской области

В Черниговской области в городе Бахмач разоблачили схему подкупа избирателей. В автомобиле одного из руководителей структурных подразделений Бахмацкой райгосадминистрации полиция нашла деньги и списки избирателей.

Они указывают на организацию сети скупки голосов в пользу одной из политических сил и кандидата в депутаты парламента в округе №208.

Также правоохранители изъяли списки избирателей с указанием так называемых десятников и 66 тыс. грн. По предварительным подсчетам полиции, сеть охватывает более 5 тыс. человек.