В Украине по состоянию на 6 октября зафиксировали 234 584 лабораторно подтвержденных случая коронавируса, за сутки — 4 348.
Всего в стране 4 520 человек умерли из-за осложнений, которые вызвал коронавирус. За последние сутки зафиксировали 90 летальных случаев.
Также в Украине 103 401 пациент выздоровел.
Читайте: Коронавирус в Украине: карта и статистика заболевания
- Винницкая область — 6 930 случаев;
- Волынская область — 8 880 случаев;
- Днепропетровская область — 7 372 случая;
- Донецкая область — 4 561 случай;
- Житомирская область — 7 070 случаев;
- Закарпатская область — 10 317 случаев;
- Запорожская область — 4 746 случаев;
- Ивано-Франковская область — 14 451 случай;
- Кировоградская область — 1 194 случая;
- г. Киев — 25 091 случай;
- Киевская область — 10 099 случаев;
- Львовская область — 21 494 случая;
- Луганская область — 1 333 случая;
- Николаевская область — 3 894 случая;
- Одесская область — 15 021 случай;
- Полтавская область — 3 270 случаев;
- Ровенская область — 13 374 случая;
- Сумская область — 5 676 случаев;
- Тернопольская область — 14 610 случаев;
- Харьковская область — 21 451 случай;
- Херсонская область — 1 544 случая;
- Хмельницкая область — 7 263 случая;
- Черновицкая область — 15 444 случаи;
- Черкасская область — 4 687 случаев;
- Черниговская область — 4 812 случаев.
Коронавирус в Украине
По состоянию на 5 октября, коронавирусом в Украине заболели 230 236 человек, из них 3 774 — за сутки.
С начала пандемии умерли 4 430 пациентов, выздоровели за все время 101 252 больных.
Больше всего новых случаев инфицирования за сутки зафиксировали в Харьковской области — 446, Киеве — 286 и в Сумской области — 282.