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Факты / Украина

90 смертей за сутки: в Украине еще 4 348 человек заразились коронавирусом

В Украине по состоянию на 6 октября зафиксировали 234 584 лабораторно подтвержденных случая коронавируса, за сутки — 4 348.

Всего в стране 4 520 человек умерли из-за осложнений, которые вызвал коронавирус. За последние сутки зафиксировали 90 летальных случаев.

Также в Украине 103 401 пациент выздоровел.

Читайте: Коронавирус в Украине: карта и статистика заболевания

  • Винницкая область — 6 930 случаев;
  • Волынская область — 8 880 случаев;
  • Днепропетровская область — 7 372 случая;
  • Донецкая область — 4 561 случай;
  • Житомирская область — 7 070 случаев;
  • Закарпатская область — 10 317 случаев;
  • Запорожская область — 4 746 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 14 451 случай;
  • Кировоградская область — 1 194 случая;
  • г. Киев — 25 091 случай;
  • Киевская область — 10 099 случаев;
  • Львовская область — 21 494 случая;
  • Луганская область — 1 333 случая;
  • Николаевская область — 3 894 случая;
  • Одесская область — 15 021 случай;
  • Полтавская область — 3 270 случаев;
  • Ровенская область — 13 374 случая;
  • Сумская область — 5 676 случаев;
  • Тернопольская область — 14 610 случаев;
  • Харьковская область — 21 451 случай;
  • Херсонская область — 1 544 случая;
  • Хмельницкая область — 7 263 случая;
  • Черновицкая область — 15 444 случаи;
  • Черкасская область — 4 687 случаев;
  • Черниговская область — 4 812 случаев.

Коронавирус в Украине - карта распостранения

Коронавирус в Украине

По состоянию на 5 октября, коронавирусом в Украине заболели 230 236 человек, из них 3 774 — за сутки.

С начала пандемии умерли 4 430 пациентов, выздоровели за все время 101 252 больных.

Больше всего новых случаев инфицирования за сутки зафиксировали в Харьковской области — 446, Киеве — 286 и в Сумской области — 282.

Фото: Dreamstime

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