В Украине по состоянию на 6 октября зафиксировали 234 584 лабораторно подтвержденных случая коронавируса, за сутки — 4 348.

Всего в стране 4 520 человек умерли из-за осложнений, которые вызвал коронавирус. За последние сутки зафиксировали 90 летальных случаев.

Также в Украине 103 401 пациент выздоровел.

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Винницкая область — 6 930 случаев;

Волынская область — 8 880 случаев;

Днепропетровская область — 7 372 случая;

Донецкая область — 4 561 случай;

Житомирская область — 7 070 случаев;

Закарпатская область — 10 317 случаев;

Запорожская область — 4 746 случаев;

Ивано-Франковская область — 14 451 случай;

Кировоградская область — 1 194 случая;

г. Киев — 25 091 случай;

Киевская область — 10 099 случаев;

Львовская область — 21 494 случая;

Луганская область — 1 333 случая;

Николаевская область — 3 894 случая;

Одесская область — 15 021 случай;

Полтавская область — 3 270 случаев;

Ровенская область — 13 374 случая;

Сумская область — 5 676 случаев;

Тернопольская область — 14 610 случаев;

Харьковская область — 21 451 случай;

Херсонская область — 1 544 случая;

Хмельницкая область — 7 263 случая;

Черновицкая область — 15 444 случаи;

Черкасская область — 4 687 случаев;

Черниговская область — 4 812 случаев.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 5 октября, коронавирусом в Украине заболели 230 236 человек, из них 3 774 — за сутки.

С начала пандемии умерли 4 430 пациентов, выздоровели за все время 101 252 больных.

Больше всего новых случаев инфицирования за сутки зафиксировали в Харьковской области — 446, Киеве — 286 и в Сумской области — 282.