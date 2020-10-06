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Факты / Украина

Академик НАН Украины Олейник умер от коронавируса

Умер академик НАН Украины Ярослав Олейник. У него диагностировали коронавирус.

Об этом сообщил президент Национальной академии педагогических наук Украины Василий Кремень.

— Только что стало известно о смерти академика Национальной академии педагогических наук Украины, члена президиума академии, декана географического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко профессора Олейника Ярослава Богдановича. Причина смерти — коронавирус, — заявил Кремень.

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Также он поделился, что коллеги ученого не могут поверить в его смерть.

Не верится. Всегда активный, динамичный, деятельный Ярослав Богданович был примером для всех, с кем он общался. Очень порядочный и обязательный человек. Патриот Украины. Большой защитник географии. Нам всем будет его не хватать, — написал Кремень.

От коронавируса умер Ярослав Олейник — академик НАН Украины

Смерть Раисы Руденко

3 октября умерла Раиса Руденко — украинская журналистка, правозащитница и диссидент. Женщине было 80 лет, 20 ноября ей должно было исполниться 81.

Раиса Руденко была женой и помощницей Николая Руденко — украинского писателя, философа, диссидента, политзаключенного советских тюрем, автора более 40 книг.

Фото: Dreamstime

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