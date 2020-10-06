Игорь Фоменко — биография и подробности жизни и карьеры

Биография Игоря Фоменко — исполняющего обязанности генерального директора Укроборонпрома — насчитывает много руководящих должностей в различных компаниях.

Игорь Фоменко работал на Луганском аккумуляторном заводе, Луганском станкостроительном заводе (Луганский патронный завод после реорганизации) и был на руководящих должностях в холдинговых компаниях АвтоКрАЗ, Corum Group, ICDI Group.

Фото: Игорь Фоменко

С 22 ноября 2019 года был назначен заместителем генерального директора по производству Укроборонпрома.

Имеет степень MBA в Institute of International Business Relations (Германия), прошел курсы Executive Education в Harvard Business School и INSEAD.

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Игорь Фоменко является соучредителем и одним из бенефициаров ООО Научно-производственное предприятие Мостовой центр. Это предприятие занимается работами в области инжиниринга, геологии и геодезии, предоставляет услуги технического консультирования. Сейчас 20% общего капитала принадлежат Фоменку.

В декларации Игоря Фоменко указано, что он проживает в Киеве и является владельцем квартиры площадью 51,3 кв. м. Также его семье принадлежат три земельных участка в поселке Горбовичи Киевской области общей площадью 4 646 кв. м. Там же строится дом площадью 445,1 кв. м.

Фоменко женат и воспитывает двух дочерей.

В 2019 году он заработал 128 717 грн заработной платы и получил 57 510 грн дивидендов. В банках держит 60 600 грн, свыше €79 тыс. и $160 тыс.

Назначение Игоря Фоменко

6 октября указом президента Владимира Зеленского Игорь Фоменко был назначен на должность исполняющего обязанности гендиректора Укроборонпрома.

Предыдущий глава Укроборонпрома литовец Айварас Абромавичус был уволен.