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Факты / Украина

Дожди возвращаются: погода в Украине 6 октября (КАРТА)

6 октября погода в Украине будет преимущественно солнечной и теплой, однако западные, часть северных и центральных регионов накроют дожди.

На западе во вторник ожидаются осадки, температура днем — от 18 до 20°.

В части северных регионов, Волынской, Житомирской и Киевской областях, также пройдут дожди, воздух прогреется до 21°. А в Чернигове и Сумах будет солнечно, температура днем — от 19 до 21°

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Жителей восточных регионов погода 6 октября порадует солнцем и теплом, столбики термометров поднимутся до 23°.

На юге также весь день солнечно, температура — от 20 до 24°.

В части центральных регионов, в Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской и Черкасской областях, также погода будет хорошей, температура — от 19 до 21°. А вот в Виннице и Хмельницком ожидаются осадки, температура поднимется до 22°.

Погода 6 жовтня

Прогноз погоды на октябрь

По прогнозам синоптиков, октябрь будет значительно холоднее, чем сентябрь.

Хотя во второй половине октября возможно незначительное потепление.

Подробный прогноз погоды на октябрь 2020 смотрите в материале Фактов ICTV.

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