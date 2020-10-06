6 октября курс доллара в Украине продолжает расти. По состоянию на вторник Национальный банк Украины установил курс валют на уровне 28,4009 грн/$, в понедельник один доллар стоил 28,3408 грн.

Евро также вырос, 6 октября он стоит 33,4037 грн, 5 числа курс был — 33,2324 грн/€.

Курс гривны и российского рубля во вторник установлен на уровне 3,6089 грн к 10 российским рублям.

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Курс валют на 6 октября:

$1 — 28,4009 грн;

€1 — 33,4037 грн;

1 польский злотый — 7,4245 грн;

10 российских рублей — 3,6099 грн.

Прогноз курса доллара в Украине

По прогнозам экспертов, осенью следует ожидать роста доллара и обесценивания гривны.

Такое колебание валют повлияет на стоимость горючего и продуктов питания.

Как курс доллара в Украине повлияет на цены, читайте в материале Фактов ICTV.