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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Гривна продолжает обесцениваться: курс валют на 6 октября

6 октября курс доллара в Украине продолжает расти. По состоянию на вторник Национальный банк Украины установил курс валют на уровне 28,4009 грн/$, в понедельник один доллар стоил 28,3408 грн.

Евро также вырос, 6 октября он стоит 33,4037 грн, 5 числа курс был — 33,2324 грн/€.

Курс гривны и российского рубля во вторник установлен на уровне 3,6089 грн к 10 российским рублям.

Читайте: Курс доллара вырос в сентябре — причина

Курс валют на 6 октября:

  • $1 — 28,4009 грн;
  • €1 — 33,4037 грн;
  • 1 польский злотый — 7,4245 грн;
  • 10 российских рублей — 3,6099 грн.

Курс 5 жовтня

Прогноз курса доллара в Украине

По прогнозам экспертов, осенью следует ожидать роста доллара и обесценивания гривны.

Такое колебание валют повлияет на стоимость горючего и продуктов питания.

Как курс доллара в Украине повлияет на цены, читайте в материале Фактов ICTV.

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