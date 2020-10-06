6 октября в Киеве зафиксировали 355 случаев заражения Covid-19.

Всего в столице 25 091 подтвержденных случаей заболевания коронавирусом.

За последние сутки шесть человек умерли от осложнений, которые вызвал коронавирус, от начала пандемии — 436.

Самой молодой жертвой коронавируса стала 25-летняя девушка, а самой старшей — 96-летний мужчина.

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Заболели:

190 женщин в возрасте от 18 до 89 лет;

146 мужчин в возрасте от 18 до 84 лет;

9 девочек от 3 до 16 лет;

10 мальчиков от 1 года до 17.

В больницы столицы госпитализировали 36 пациентов. Другие — на самоизоляции.

За минувшие сутки выздоровели 282 человека. Всего коронавирус преодолели 8 545 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе — 50, Соломенском — 47, Днепровском — 44.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: