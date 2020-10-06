Отравления Навального: Украина готова присоединиться к санкциям против РФ

Украина готова присоединиться к санкциям против РФ из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Но для этого нужно получить все детали дела, заявил президент Украины Владимир Зеленский на саммите Украина-ЕС 6 октября.

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— Я еще не видел деталей этого дела. Хочу услышать эту информацию от немецкой стороны. Тогда уже Украина присоединится к санкциям наших международных партнеров, — сказал он.

Отравление Навального

Организация по запрещению химического оружия подтвердила, что Алексей Навальный был отравлен разновидностью нервно-паралитического вещества Новичок. Результаты совпадают с данными лабораторий Германии, Франции и Швеции.

Организация призвала РФ предоставить детали дела. В ответ Россия заявила, что никому ничего не обязана.

20 августа Алексея Навального госпитализировали в реанимацию города Омск в состоянии комы. После двух дней пребывания в больнице, Навального перевезли в немецкую клинику Шарите.

Источник: Офис президента