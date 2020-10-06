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Факты / Украина

Дело Шеремета: Антоненко оставили под стражей, под судом столкновения

Обвиняемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко суд в очередной раз оставил под стражей, из-за этого начались столкновения.

6 октября Апелляционный суд Киева рассматривал жалобу на избрание ветерану АТО и музыканту меры пресечения в виде содержания под стражей и принял решение не в пользу Антоненко.

Такое решение сторонники Антоненко встретили критикой. Они мешали движению автозака с обвиняемым. Им пытались противостоять силовики, они оттеснили людей от авто.

Читайте: Убийство Шеремета: суд оставил под арестом Андрея Антоненко

Чтобы обеспечить свободный проезд автозака с Антоненко, полиция перекрыла улицу Соломенскую.

Дело Шеремета

20 июля 2016 года в Киеве во время взрыва автомобиля погиб журналист Павел Шеремет.

В мае этого года правоохранители заявили о ходе досудебного расследования по троим подозреваемым в убийстве Шеремета — музыканту Андрею Антоненко, врачу Юлии Кузьменко и военному медику Яне Дугарь.

Во время заседания Шевченковского районного суда Киеве 28 сентября обвиняемого Антоненко оставили под стражей, хотя суд уже смягчил меры Дугарь и Кузьменко.

Источник: Громадське

Фото: УНИАН

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