Дело Шеремета: Антоненко оставили под стражей, под судом столкновения

Обвиняемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко суд в очередной раз оставил под стражей, из-за этого начались столкновения.

6 октября Апелляционный суд Киева рассматривал жалобу на избрание ветерану АТО и музыканту меры пресечения в виде содержания под стражей и принял решение не в пользу Антоненко.

Такое решение сторонники Антоненко встретили критикой. Они мешали движению автозака с обвиняемым. Им пытались противостоять силовики, они оттеснили людей от авто.

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Чтобы обеспечить свободный проезд автозака с Антоненко, полиция перекрыла улицу Соломенскую.

Біля Апеляційного суду Києва сталися сутички силовиків з прихильниками Андрія Антоненка — спецпризначенці розганяють натовп. Один з силовиків жорстко штовхнув співзасновника партії “Демсокира” Віктора Трегубова на землю. Наш журналіст Богдан Кутєпов зняв ці кадри pic.twitter.com/zMOpc137mK — hromadske (@HromadskeUA) October 6, 2020

Дело Шеремета

20 июля 2016 года в Киеве во время взрыва автомобиля погиб журналист Павел Шеремет.

В мае этого года правоохранители заявили о ходе досудебного расследования по троим подозреваемым в убийстве Шеремета — музыканту Андрею Антоненко, врачу Юлии Кузьменко и военному медику Яне Дугарь.

Во время заседания Шевченковского районного суда Киеве 28 сентября обвиняемого Антоненко оставили под стражей, хотя суд уже смягчил меры Дугарь и Кузьменко.