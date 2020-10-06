Список партий во Львовский горсовет на местных выборах 2020

На местные выборы 2020 во Львовский городской совет зарегистрировали 19 партий.

Согласно правилам организации голосования в местные советы, избиратели в городах с населением от 10 тыс. жителей, в частности во Львове, будут голосовать по открытым спискам.

Во Львове на местных выборах 2020 образовано шесть территориальных избирательных округов. В каждом округе партия может выдвинуть от 5 до 12 человек в горсовет. Порядок кандидатов в списке политсилы формируют самостоятельно.

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На местных выборах 2020 во Львовский городской совет будут баллотироваться следующие партии:

Европейская солидарность

Евросолидарнисть ведет на выборы во Львовский горсовет 64 кандидатов. Партийный список возглавляет Петр Адамик. Сейчас он занимает должность главы фракции Блок Петра Порошенко Солидарность во Львовском горсовете, является заместителем директора фирмы ресторанных услуг Британский дом и президентом Федерации регби Львовщины.

Голос

От Голоса на выборы идут 56 кандидатов. Их список возглавляет Андрей Курочка — заместитель руководителя отдела развития религиозной организации Украинский католический университет УГКЦ. Вторым номер идет Андрей Дячишин — директор компании Идея Групп, третьим — руководитель юридического отдела Холдинг эмоций ФЕСТ Виталий Троць.

Самопомич

В списке Самопомочи 50 кандидатов. Номер один Андрей Садовый. Он является неизменным мэром Львова с 2006 года и партии.

Слуга народа

Партия Слуга народа ведет на местные выборы 2020 до Львовского горсовета 64 кандидата. Возглавляет список Тарас Клефа — внефракционный депутат горсовета, начальник медчасти военно-медицинского клинического центра Западного региона, врач-уролог, заслуженный врач Украины.

Свобода

Список этой партии также состоит из 64 кандидатов. Номером один Руслан Кошулинский — глава секретариата одноименной партии, бывший заместитель главы Верховной Рады (2012-2014). Также он является кандидатом в мэры Львова.

Батькивщина

От партии родина во Львовский горсовет идти 64 кандидата. Возглавляет партийный список Наталья Тимчий — заместитель председателя областной организации партии.

Гражданская оппозиция

Эта партия зарегистрировала 43 кандидата на местных выборах 2020 в городской совет Львова. Во главе стоит бывший депутат двух созывов горсовета Владимир Гирняк.

Варта

Партия Варта зарегистрировала 64 кандидата. Возглавляет список председатель фракции Народный контроль в горсовете Валерий Веремчук.

Удар

От Удара на выборах 2020 будет 32 кандидата. Номер один в списке Оксана Юринец. Она бывший депутат от БПП, профессор кафедры внешнеэкономической и таможенной деятельности Национального университета Львовская политехника. Также является кандидатом в мэры Львова.

Украинская Галицкая партия

В списке этой партии 61 кандидат. Юлия Гвоздович стоит во главе. Она является кандидатом в мэры города, руководитель проект развития общин общественной организации Украинская галицкая ассамблея.

За майбутне

От этой партии на местных выборах 2020 будут представлены 63 кандидата. Первым номером в списке кандидат в мэры, председатель фракции Укроп нынешнего созыва Львовского горсовета, бывший помощник депутата Тараса Батенко Игорь Телишевский.

Духовная Украина

От этой партии зарегистрировано 53 кандидата. Номером один идет Юрий Путас, который был депутатом в горсовете Львова от Украины Соборной. Также он является владельцем Галицкого рынка.

Конгресс украинских националистов

В партийном списке 33 кандидатов. Возглавляет его Иван Василишин — адвокат и бывший депутат городского совета от Нашей Украины.

Народный Рух

От Народного Руха в городской совет Львова идут 64 кандидатов. Первым номером стоит заместитель председателя Львовского областного совета Богдан Гагалюк.

Наш край

От этой политической силы баллотируются 31 кандидата. Ирина Гаврилов выступает первым номером. Сейчас она временно безработная, но была заместителем руководителя административного отдела фирмы по аренде имущества Айпи-Л.

Сила и честь

Партия Сила и честь выдвинула на местные выборы 2020 до Львовского горсовета 64 кандидата. Владимир Пекарь — директор компании Моя страна возглавляет список.

Украинская республиканская партия

Партийный список состоит из 31 кандидата. Первый номер — Роман Семчишин. Он глава правления общественной организации Союз участников войны с русскими оккупантом Форпост.

Оппозиционная платформа — За життя

Эта партия выдвинула 31 кандидата. Михаил Герман возглавляет список. Он является адвокатом и бывшим помощником депутата Верховной Рады Сергея Ларина.

Идея нации

Партийный список Идеи нации состоит из 39 кандидатов. Во главе стоит Остап Стахив, который является действующим председателем и активистом общественной организации Идея нации.