В Сумах мужчина убил собаку на глазах у детей

В Сумах мужчина нанес тяжкие телесные повреждения острым предметом собаке, после которых он умер.

Инцидент произошел днем ​​недалеко от детской площадки. Рядом находились дети и взрослые.

Полиция квалифицировала преступление по ч.2 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины.

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Жителю Сум грозит от трех до пяти лет в тюрьме.

В Киеве мужчину осудили за жестокое обращение с животным

22 сентября жителя Киева отправили за решетку на один год за убийство домашнего животного. По данным полиции, он убил собаку своего товарища, потому что тот сходил в туалет в его доме.

После этого обвиняемый взял нож и нанес ему удар в живот. Собака сразу умер.