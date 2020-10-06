Украина и Европейский Союз будут сотрудничать над доступом к будущей вакцины против коронавируса по доступным ценам.

Об этом идется в заявлении по итогам саммита Украина-ЕС, что прошел 6 октября в Брюсселе.

— Глобальная солидарность, сотрудничество и эффективная многосторонность необходимы как никогда для победы над вирусом, а также для обеспечения устойчивого экономического восстановления, — говорится в заявлении.

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Стороны подчеркнули важность усиления способности реагировать и обмениваться информацией о пандемии через структуры ВОЗ.

В ЕС напомнили, что выделили пакет поддержки для Украины в размере €190 млн.

Также мобилизовали программу макрофинансовой помощи на €1,2 млрд для преодоления пандемии.

Санкции против России

Санкции ЕС против России будут действовать до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, заявил президент Владимир Зеленский во время саммита Украина-ЕС.

Президент Европейского Союза Шарль Мишель подтвердил слова Зеленского. Европа остается крупнейшим и надежным партнером Украины.