Анатолий Загородний возглавил НАН Украины

Национальной академией наук Украины будет управлять академик Анатолий Загородний.

69-летнего ученого избрали на открытых выборах, сообщили в НАН Украины.

Загородний является директором Института теоретической физики.

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Среди его конкурентов были — 78-летний директор Института коллоидной химии и химии воды Владислав Гончарук, 77-летний директор Института биохимии Сергей Комиссаренко и 70-летний бывший вице-премьер Владимир Семиноженко.

Президентом Національної академії наук України обрано академіка Анатолія Глібовича Загороднього Опубліковано Національна академія наук України Середа, 7 жовтня 2020 р.

Патон поддерживал Загородного

Бывший руководитель НАН Борис Патон рекомендовал выбрать Анатолия Загородного руководителем академии.

Патон умер 19 августа 2020 года. Академик 58 лет возглавлял НАН. Осенью 2020 года, Патон планировал покинуть пост и объявил о новых выборах главы учреждения. Но их перенесли из-за пандемии коронавируса.

Источник: НАН Украины