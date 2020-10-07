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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Гривна укрепилась с начала октября: курс валют на 7 октября

Национальный банк обновил курсы валют на 7 октября. Гривна укрепилась на 4 копейки по отношению к доллару. В то же время национальная валюта опустилась на 8 копеек к евро.

Таким образом, официальный курс доллара к гривне снизился впервые с начала октября.

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На 4 копейки подорожал польский злотый и российский рубль.

Курс валют НБУ на 7 октября 2020 в Украине

Курс валют на 6 октября:

  • $1 — 28,36 грн;
  • €1 — 33,48 грн;
  • 1 польский злотый — 7,46 грн;
  • 10 российских рублей — 3,66 грн.

Цены за курс валют

Эксперты отмечают, что стоит ожидать рост доллара и падение гривны до конца года.

Осенью и зимой вырастут цены на продукты. Почти ежемесячно наблюдаем подорожания хлеба на 2% из-за того, что постоянно растут мировые цены на зерно. Гречка может стоить 37 грн за килограмм.

Проблемы в экономике и ценами связаны и с отношениями с МВФ. Всемирный банк уже отложил выделение первого транша в $350 млн.

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