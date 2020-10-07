Прокуратура Луганской области начала производство по факту издевательств и пыток над жителями региона, которые совершали представители “ЛНР” под руководством оккупационной администрации РФ.

Дело открыли, опираясь на материалы доклада Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

Согласно документам, жителей области задерживают и пытают, заставляя признаться в шпионаже в пользу Украины.

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— Гражданское население подвергают пыткам и издевательствам, применяют физическую силу и сексуальное насилие, используют электрический ток и методы удушения газом, — сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Кроме того, людей не кормят и лишают доступа к туалету.

Производство осуществляется по ч. 1 ст. 438 УК Украины, максимальное наказание — 12 лет лишения свободы.

Пытки над украинцами

Граждане Украины, которые были в плену на оккупированной территории Донбасса, заявляют о случаях пыток боевиками.

Нередко такие действия приводили к увечьям и смертям.

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