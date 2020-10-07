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Факты / Украина / Общество

Когда осенние каникулы в Украине 2020

Каникулы традиционно являются неотьемлемой частью образовательного процесса, что диктуется не только законом Украины, но и Конвенцией о правах ребенка. 31 статья Конвенции гласит, что ребёнок имеет право на отдых и досуг.

Эпидемическая проблема Covid-19 в 2020 году внесла свои коррективы в работы всех учебных заведений Украины. Какого числа школьники уйдут на осенние каникулы и как на это повлиял коронавирус?

Классические правила гласят о необходимости отдыха для детей каждый квартал. В то же время, школьные каникулы не должны превышать 30 дней каждого сезона (без летних каникул).

Официальные рекомендации Министерства образования и науки относительно начала и окончания первого учебного семестра и графика осенних каникул в 2020 году

Первый учебный семестр продлится с 1 сентября до 24 декабря 2020 года.

Осенние каникулы: с 26 октября до 1 ноября.

Также Министерство образования отмечает, что, в соответствии с законом Украины, учебные заведения могут сами выбирать даты отдыха для учеников. Нужно учитывать различные факторы, такие как региональные особенности, погодные условия, отопление и многие другие. Именно поэтому график каникул в разных городах Украины может незначительно отличаться.

Covid-19 никак не влияет на работу учебных заведений. МОН напоминает, что в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране, школам стоит ввести гибкую структуру обучения, а также предусматривать изменения графика каникул и окончания семестров.

Также осенние каникулы в школах могут начаться на 10 дней раньше.

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