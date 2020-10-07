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Факты / Украина / Общество

Коронавирус в Киеве: статистика распространения по районам (Обновляется)

7 октября в Киеве зафиксировали 383 случая заражения Covid-19.

Всего в столице 25 474 подтвержденных случая заболевания коронавирусом.

За последние сутки шесть человек умерли от осложнений, которые вызвал коронавирус, от начала пандемии — 442.

Самой молодой жертвой коронавируса стала 25-летняя девушка, а самой старшей — 96-летний мужчина.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Заболели:

  • 190 женщин в возрасте от 18 до 89 лет;
  • 146 мужчин в возрасте от 18 до 84 лет;
  • 9 девочек от 3 до 16 лет;
  • 10 мальчиков от 1 года до 17.

В больницы столицы госпитализировали 36 пациентов. Другие — на самоизоляции.

За минувшие сутки выздоровели 349 человек. Всего коронавирус преодолели 8 894 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе — 50, Соломенском — 47, Днепровском — 44.

коронавірус київ 6 жовтня

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать лицо руками;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

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