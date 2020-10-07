7 октября в Киеве зафиксировали 383 случая заражения Covid-19.
Всего в столице 25 474 подтвержденных случая заболевания коронавирусом.
За последние сутки шесть человек умерли от осложнений, которые вызвал коронавирус, от начала пандемии — 442.
Самой молодой жертвой коронавируса стала 25-летняя девушка, а самой старшей — 96-летний мужчина.
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Заболели:
- 190 женщин в возрасте от 18 до 89 лет;
- 146 мужчин в возрасте от 18 до 84 лет;
- 9 девочек от 3 до 16 лет;
- 10 мальчиков от 1 года до 17.
В больницы столицы госпитализировали 36 пациентов. Другие — на самоизоляции.
За минувшие сутки выздоровели 349 человек. Всего коронавирус преодолели 8 894 жителя Киева.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе — 50, Соломенском — 47, Днепровском — 44.
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.