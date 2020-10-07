Раде предлагают запретить на радио и ТВ отрицать агрессию РФ против Украины

Фракция Слуга народа предлагает запретить телерадиоорганизациям высказывания, отрицающие факты военной агрессии РФ, оккупации Россией части территории Украины и ведения гибридной войны против Украины.

Законопроект №4188 зарегистрировал в Верховной Раде народный депутат Олег Дунда.

Документ предлагает обязать Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания штрафовать телерадиоорганизации в случае нарушения этой нормы.

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Кроме того, если нарушения не устранили в течение месяца после применения штрафа, а также в случае повторного штрафа за нарушение этого же положения закона, предлагается, чтобы Нацсовет обращался в суд с иском об аннулировании лицензии на вещание телерадиоорганизации или аннулировании лицензии провайдера.

Также документ предусматривает, что если высказывания, содержащие отрицание факта военной агрессии РФ против Украины, транслировались и распространялись без предварительной записи и были в выступлениях, репликах лица, не являющегося работником телерадиоорганизации, то компания не несет ответственности за эти нарушения.

Вместе с тем, глава Минкульта Александр Ткаченко заявил, что министерство запустит в этом году проект медиаграмотности.

По его мнению, это позволит, по крайней мере на уровне потребителя, начинать отличать фейки от фактов и начать мыслить критически.