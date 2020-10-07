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Факты / Украина

Всемирный банк прогнозирует рост бедности в Украине из-за коронакризиса

Всемирный банк прогнозирует, что экономический кризис из-за пандемии коронавируса приведет к повышению уровня бедности в Украине.

По данным его отчета, в странах Европы и Центральной Азии в 2020 году ВВП сократится на 4,4%.

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— Внутренние вспышки заболевания и ограничения, связанные с пандемией коронавируса, привели к падению внутреннего спроса, усилили нарушение снабжения и остановили производственную деятельность и сферу услуг. Резкое снижение поступлений денежных переводов, на долю которых приходится около 10% ВВП в регионе, способствовало уменьшению розничных продаж, — говорится в отчете.

В прогнозе также отмечается, что уровень бедности, рассчитанный на основе международной черты бедности в $5,5 на день, является самым низким в ​​Украине и может вырасти на 0,2 в. п. в 2020 году — до 2,3%.

  • Всемирный банк прогнозирует повышение уровня бедности в Украине
  • Всемирный банк прогнозирует повышение уровня бедности в Украине
  • Всемирный банк прогнозирует повышение уровня бедности в Украине
  • Всемирный банк прогнозирует повышение уровня бедности в Украине
Всемирный банк прогнозирует рост бедности в Украине из-за коронакризиса / 2 фотографии

Бедность в Украине

В 2019 году 400 тыс. украинцев получали доходы ниже, чем законодательно установленный прожиточный минимум. Это составляет 1,1% всего населения.

Уровень бедности в Украине за последние годы значительно уменьшился. В частности, в 2018 году доходы ниже прожиточного минимума получали 10,6 млн человек (27,6%).

Источник: Всемирный банк

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