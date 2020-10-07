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Факты / Украина / Общество

Тестирование на Covid-19 в частных лабораториях будет финансировать государство — Степанов

Частные медицинские лаборатории в Украине смогут проводить тестирование на коронавирус за счет государства.

Об этом на очередном брифинге Минздрава заявил глава ведомства Максим Степанов.

— Мы провели необходимые переговоры, и некоторые лаборатории соглашаются работать, чтобы государство платило им за проведение ПЦР-тестирования.

Такое решение будет принято уже на ближайшем заседании Кабмина.

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Степанов отметил, что в связи с большими очередями на тестирование в Украине продолжает действовать система, когда образцы направляются в лаборатории других областей.

Министр здравоохранения пообещал, что до декабря суточное количество ПЦР-тестирования украинцев достигнет 50 тыс., а также будет введен новый метод тестирования — быстрые тесты на антиген.

Коронавирус в Украине 7 октября

Утром 7 октября статистика коронавируса в Украине побила сразу два рекорда.

Количество новых случаев за последние сутки составило более 4,7 тыс. человек. А вот победили коронавирус за последние сутки более 2,5 тыс. украинцев.

Всего с начала карантина в Украине зарегистрировано уже 239 337 случаев Covid-19.

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