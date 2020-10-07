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Факты / Украина

ЦИК запустила чат-бот в Telegram о местных выборах 2020

Центральная избирательная комиссия создала чат-бот О выборах в Telegram. Там будет публиковаться вся информация, связанная с местными выборами 25 октября.

Также с помощью чат-бота О выборах можно:

  • узнать, что делать в случае повреждения бюллетеня;
  • найти свой участок;
  • увидеть, как будет выглядеть бюллетень;
  • узнать, как безопасно голосовать по всем правилам карантина.

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Местные выборы 2020: как проголосовать в больнице

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, как будет проходить голосование для людей, которые находятся в больницах или проходят самоизоляцию.

По его словам, к ним будут приезжать специальные бригады. Кроме этого, в местах голосования создадут отдельную кабинку для избирателей с симптомами.

Фото: ЦИК

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