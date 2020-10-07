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Факты / Украина / Общество

В Киеве перенесут осенние каникулы 2020 — даты

Осенние каникулы в Киеве рекомендуют провести с 21 по 28 октября из-за местных выборов и пандемии коронавируса.

Соответствующие рекомендации принял Департамент образования и науки КГГА.

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Также в КГГА отметили, что неукоснительным должно быть выполнение в учебных заведениях всех необходимых мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной болезни.

Стоит отметить, что КГГА может лишь рекомендовать даты для осенних каникул, ведь, согласно украинскому законодательству, каждое учебное заведение может самостоятельно их определять.

Осенние каникулы в Украине — рекомендации Минобразования

Министерство образования Украины рекомендовало школам пойти на осенние каникулы с 26 октября (понедельник) по 1 ноября (воскресенье) включительно.

Источник: КГГА

Фото: Dreamstime

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