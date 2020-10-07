В Украине планируют использовать препарат украинского производителя Биовен для лечения пациентов с коронавирусом.

Такую идею озвучил министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время брифинга.

По словам Степанова, лекарственное средство хотят покупать централизованно и внести его в протокол лечения от Covid-19.

Читайте: В Украине нет волн коронавируса: Ляшко объяснил почему

— Вчера закончились клинические испытания иммуноглобулинов, а именно препарата Биовен. Мы хотим внести его в протокол лечения. Схема централизованных закупок уже продумана.

Также министр добавил, что к этому Минздрав согласовал лекарственное средство Ремдесивир, которое также добавили в протокол.

5 октября Максим Степанов сообщил, что в Украине появится новый тест на коронавирус.

Министерство здравоохранения планирует ввести тесты на антиген вместо ПЦР-тестов. Известно, что уже нашли отечественного производителя.