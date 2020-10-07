Европейский Союз выделил €400 млн Фонду Covid-19 Vaccine Global Access Facility (COVAX), который обеспечит приобретение в до 2 млрд доз вакцины до конца 2021 года.

Поскольку Украина была отобрана в перечень участников этой инициативы, то сможет получить до 8 млн доз вакцины.

Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина по итогам саммита Украина-ЕС.

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Кроме того, Ольга Стефанишина отметила, что Украина готова внести свой вклад в борьбу с коронавирусом.

Ведь у нас есть соответствующая инфраструктура, предприятия для производства вакцин, что позволяет вместе с другими странами ЕС участвовать в их массовом производстве.

Накануне руководитель офиса ВОЗ в Украине Ярно Хабихт заявил, что вакцина от коронавируса может появиться в Украине во второй половине 2021 года.

Однако ее будут использовать для уязвимых групп населения. Сейчас ВОЗ контролирует разработку 200 экспериментальных вакцин.