Волна коронавируса наступает, когда есть увеличение заболеваемости до 10 тыс. и более случаев за сутки, а затем наблюдается падение до единичных случаев, а за ним снова рост.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко говорит, что в Украине пока не было ни одной волны.

Он привел пример Франции, Испании и Германии, где четко прослеживалась первая волна в марте-апреле, когда фиксировали по 8-9 тыс. случаев за сутки, и вторая – в сентябре-октябре (12-13 тыс.).

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– В Украине есть просто постепенный рост, с которым система здравоохранения пока справляется, – заверил Ляшко.

Коронавирус в Украине 7 октября

По состоянию на 7 октября зафиксировано два рекорда коронавируса в Украине. Количество зараженных за сутки впервые составило 4 753 человека, а тех, кто выздоровел – 2 569.

В целом с начала пандемии заразились 239 337 украинцев.

Из них выздоровели 105 970 пациентов и 4 597 – умерли (77 – за последние сутки).