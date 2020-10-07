Волна коронавируса наступает, когда есть увеличение заболеваемости до 10 тыс. и более случаев за сутки, а затем наблюдается падение до единичных случаев, а за ним снова рост.
Главный санитарный врач Виктор Ляшко говорит, что в Украине пока не было ни одной волны.
Он привел пример Франции, Испании и Германии, где четко прослеживалась первая волна в марте-апреле, когда фиксировали по 8-9 тыс. случаев за сутки, и вторая – в сентябре-октябре (12-13 тыс.).
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– В Украине есть просто постепенный рост, с которым система здравоохранения пока справляется, – заверил Ляшко.
Коронавирус в Украине 7 октября
По состоянию на 7 октября зафиксировано два рекорда коронавируса в Украине. Количество зараженных за сутки впервые составило 4 753 человека, а тех, кто выздоровел – 2 569.
В целом с начала пандемии заразились 239 337 украинцев.
Из них выздоровели 105 970 пациентов и 4 597 – умерли (77 – за последние сутки).