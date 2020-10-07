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Факты / Украина / Общество

От коронавируса в Украине умерло более 100 медиков

В Украине с марта 2020 от Covid-19 умерли 132 медицинских работника. Об этом на брифинге рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

— С апреля заболеваемость среди медработников Covid-19 существенно уменьшилась. В апреле она составляла 20% от всех заболевших, а сейчас не превышает 5%, — сообщил Степанов.

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По данным Минздрава, в Украине за все время пандемии Covid-19 обнаружили у 16 864 медработников. За минувшие сутки коронавирусную болезнь обнаружили у 251 медика.

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Лабораторно подтвержденных случаев должно быть до 10 тыс. и больше за сутки. В Украине волн пока не было, но есть постепенный рост заболеваемости, и с ним министерство здравоохранения не справляется.

По состоянию на 7 октября в Украине обнаружили 4 753 новых случаев заражения Covid-19. Выздоровело рекордное количество людей — 2 569.

Источник: Минздрав

Фото: Dreamstime

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