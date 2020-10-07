Снижение ВВП Украины в 2020 году ожидается на уровне 5,5% и рост в 2021 – на 1,5%.

Всемирный банк в новом обзоре экономики Европы и Центральной Азии ухудшил прогноз падения ВВП Украины по сравнению с июньскими данными на два процентных пункта, на 2021 год – на 1,5.

В то же время эксперты ВБ отмечают, что украинская экономика вошла в коронакризис более сильной и подготовленной, поэтому падение ВВП в 2020 году ожидается меньшим, чем во многих странах региона.

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– В 2021 году темпы роста будут умеренными и составят 1,5%, при этом рост ускорится примерно до 3,7% к 2023 году, – говорится в прогнозе.

Кроме того, аналитики прогнозируют, что инфляция в Украине в 2020 году ускорится до 4,8%, а в 2021-2022 будет на уровне 5%.

Прогноз ВВП Украины

Международное рейтинговое агентство Standard&Poors прогнозирует спад украинской экономики к концу 2020 года на 6%.

При этом эксперты агентства считают, что в 2021 начнется процесс восстановления, которое зафиксируется на показателе 4%.

Они также прогнозируют курс доллара в 2020 на уровне 29 грн/$1.

Источник: The World Bank