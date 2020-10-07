В Виннице полиция задержала группу из четырех человек, которые подрывали банкоматы и похищали оттуда деньги.

Злоумышленники действовали по согласованной схеме — передвигались на двух джипах, пользовались гранатами и самодельной взрывчаткой.

Кроме этого, они имели при себе автоматическое оружие, надевали вещи с камуфляжным принтом, а лица скрывали за балаклавами.

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В целом группу подозревают в подрыве четырех банкоматов и похищении более 1 млн грн.

Полиция изъяла ряд вещественных доказательств, среди которых было оружие, наличные средства и даже наркотические вещества.

Сейчас злоумышленники находятся во временном изоляторе, им может грозить до 15 лет лишения свободы.















Похитили 1 млн: в Виннице задержали подрывников банкоматов / 4 фотографии

В прошлом месяце в Днепропетровской области задержали преступников, которые взорвали банкомат в почтовом отделении и похитили 1 млн.

До этого они совершали подобные преступления в других областях Украины.