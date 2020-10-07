4 753 положительных теста за сутки – по состоянию на 7 октября количество инфицированных коронавирусом в Украине увеличилось до 239 337.

Из них умерли от осложнений, вызванных инфекцией, 4 597 пациентов, в том числе 77 – за последние сутки.

Выздоровели за день 2 569 украинцев, а в целом – 105 970 человек.

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Антилидеры по количеству новых случаев за сутки: Харьковская область (685), Киев (383), а также Одесская и Днепропетровская — по 316.

Ситуация в регионах:

Винницкая обл – 7 074 (+144)

Волынская обл – 9 037 (+157)

Днепропетровская обл – 7 688 (+316)

Донецкая обл – 4 824 (+263)

Житомирская обл – 7 221 (+151)

Закарпатская обл – 10 373 (+56)

Запорожская обл – 4 862 (+116)

Ивано-Франковская обл – 14 562 (+111)

Кировоградская обл – 1 215 (+21)

г. Киев – 25 474 (+383)

Киевская обл – 10 291 (+192)

Львовская обл – 21 696 (+202)

Луганская обл – 1 394 (+61)

Николаевская обл – 4 025 (+131)

Одесская обл – 15 337 (+316)

Полтавская обл – 3 497 (+227)

Ровенская обл – 13 532 (+158)

Сумская обл – 5 885 (+209)

Тернопольская обл – 14 737 (+127)

Харьковская обл – 22 136 (+685)

Херсонская обл – 1 591 (+47)

Хмельницкая обл – 7 473 (+210)

Черновицкая обл – 15 589 (+145)

Черкасская обл – 4 917 (+230)

Черниговская обл – 4 907 (+95).

Коронавирус в Украине 6 октября

По состоянию на 6 октября за сутки тестирование подтвердило коронавирус в Украине еще у 4 348 человек, а в целом – у 234 584 пациентов.

Жертвами осложнений Covid-19 с начала эпидемии стали 4 520 украинцев, из них 90 – за последние сутки.