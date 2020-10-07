4 753 положительных теста за сутки – по состоянию на 7 октября количество инфицированных коронавирусом в Украине увеличилось до 239 337.
Из них умерли от осложнений, вызванных инфекцией, 4 597 пациентов, в том числе 77 – за последние сутки.
Выздоровели за день 2 569 украинцев, а в целом – 105 970 человек.
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Антилидеры по количеству новых случаев за сутки: Харьковская область (685), Киев (383), а также Одесская и Днепропетровская — по 316.
Ситуация в регионах:
- Винницкая обл – 7 074 (+144)
- Волынская обл – 9 037 (+157)
- Днепропетровская обл – 7 688 (+316)
- Донецкая обл – 4 824 (+263)
- Житомирская обл – 7 221 (+151)
- Закарпатская обл – 10 373 (+56)
- Запорожская обл – 4 862 (+116)
- Ивано-Франковская обл – 14 562 (+111)
- Кировоградская обл – 1 215 (+21)
- г. Киев – 25 474 (+383)
- Киевская обл – 10 291 (+192)
- Львовская обл – 21 696 (+202)
- Луганская обл – 1 394 (+61)
- Николаевская обл – 4 025 (+131)
- Одесская обл – 15 337 (+316)
- Полтавская обл – 3 497 (+227)
- Ровенская обл – 13 532 (+158)
- Сумская обл – 5 885 (+209)
- Тернопольская обл – 14 737 (+127)
- Харьковская обл – 22 136 (+685)
- Херсонская обл – 1 591 (+47)
- Хмельницкая обл – 7 473 (+210)
- Черновицкая обл – 15 589 (+145)
- Черкасская обл – 4 917 (+230)
- Черниговская обл – 4 907 (+95).
Коронавирус в Украине 6 октября
По состоянию на 6 октября за сутки тестирование подтвердило коронавирус в Украине еще у 4 348 человек, а в целом – у 234 584 пациентов.
Жертвами осложнений Covid-19 с начала эпидемии стали 4 520 украинцев, из них 90 – за последние сутки.