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Факты / Украина

В Украине два рекорда коронавируса — 4 753 человека заразились и 2 569 выздоровели

4 753 положительных теста за сутки – по состоянию на 7 октября количество инфицированных коронавирусом в Украине увеличилось до 239 337.

Из них умерли от осложнений, вызванных инфекцией, 4 597 пациентов, в том числе 77 – за последние сутки.

Выздоровели за день 2 569 украинцев, а в целом – 105 970 человек.

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Антилидеры по количеству новых случаев за сутки: Харьковская область (685), Киев (383), а также Одесская и Днепропетровская — по 316.

Карта та статистика коронавірусу в Україні 7 жовтня

Ситуация в регионах:

  • Винницкая обл – 7 074 (+144)
  • Волынская обл – 9 037 (+157)
  • Днепропетровская обл – 7 688 (+316)
  • Донецкая обл – 4 824 (+263)
  • Житомирская обл – 7 221 (+151)
  • Закарпатская обл – 10 373 (+56)
  • Запорожская обл – 4 862 (+116)
  • Ивано-Франковская обл – 14 562 (+111)
  • Кировоградская обл – 1 215 (+21)
  • г. Киев – 25 474 (+383)
  • Киевская обл – 10 291 (+192)
  • Львовская обл – 21 696 (+202)
  • Луганская обл – 1 394 (+61)
  • Николаевская обл – 4 025 (+131)
  • Одесская обл – 15 337 (+316)
  • Полтавская обл – 3 497 (+227)
  • Ровенская обл – 13 532 (+158)
  • Сумская обл – 5 885 (+209)
  • Тернопольская обл – 14 737 (+127)
  • Харьковская обл – 22 136 (+685)
  • Херсонская обл – 1 591 (+47)
  • Хмельницкая обл – 7 473 (+210)
  • Черновицкая обл – 15 589 (+145)
  • Черкасская обл – 4 917 (+230)
  • Черниговская обл – 4 907 (+95).

Коронавирус в Украине 6 октября

По состоянию на 6 октября за сутки тестирование подтвердило коронавирус в Украине еще у 4 348 человек, а в целом – у 234 584 пациентов.

Жертвами осложнений Covid-19 с начала эпидемии стали 4 520 украинцев, из них 90 – за последние сутки.

Источник: СНБО

Фото: Dreamstime

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