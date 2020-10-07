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Факты / Украина

Ливень затопил улицы и повалил деревья: фото и видео последствий непогоды в Киеве

В среду, 7 октября, в Киеве прошел мощный ливень, последствия которого обратили на себя внимание горожан.

Дождь затопил ряд улиц столицы, затруднив движение по ним автомобилям и пешеходам.

На видео, которое появилось в сети, видно, что людям приходится идти по глубокой луже, чтобы перейти дорогу.

Во дворе на Саксаганского, 51, на припаркованные автомобили упало дерево.

Ливень затопил улицы и повалил деревья: фото последствий непогоды в Киеве

На проспекте Свободы, 24, сняли аварийную ситуацию, когда во время дождя по перебитому электрическому кабелю продолжает подаваться электричество.

Читайте: Воды по колено: мощный ливень в Тернополе затопил центральные улицы

Пробки в Киеве

Непогода также привела к серьезным пробкам в Киеве в утренние часы пик.

Из-за тянучек на всех мостах через Днепр и в разных районах столицы, карты показывали, что уровень пробок достигал восьми баллов.

Фото: Киев Оперативный

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