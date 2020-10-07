Ливень затопил улицы и повалил деревья: фото последствий непогоды в Киеве

В среду, 7 октября, в Киеве прошел мощный ливень, последствия которого обратили на себя внимание горожан.

Дождь затопил ряд улиц столицы, затруднив движение по ним автомобилям и пешеходам.

На видео, которое появилось в сети, видно, что людям приходится идти по глубокой луже, чтобы перейти дорогу.

Во дворе на Саксаганского, 51, на припаркованные автомобили упало дерево.

На проспекте Свободы, 24, сняли аварийную ситуацию, когда во время дождя по перебитому электрическому кабелю продолжает подаваться электричество.

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Пробки в Киеве

Непогода также привела к серьезным пробкам в Киеве в утренние часы пик.

Из-за тянучек на всех мостах через Днепр и в разных районах столицы, карты показывали, что уровень пробок достигал восьми баллов.