Временно исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет представил новый государственный стандарт базового среднего образования — 5-9 класс, который был принят Кабинетом министров 30 сентября, и который заработает с 2022 года.

Проверку учебно-методических материалов обновленного госстандарта проведут в пилотных 5-х классах в 2021-2022 учебном году.

11 основных компетенций

По новому стандарту ученики будут получать знания, развивая собственные компетентности, сообщил Шкерлет.

— Мы сегодня имеем в стандарте четко утвержденные 11 основных компетенций, плюс деление на циклы базового среднего образования. И самое главное, что это базовые сквозные умения, — сказал он.

После окончания первого цикла — адаптационного (5-6 классы) — и второго — базового предметного обучения (7-9 классы) — школьники должны овладеть такими компетенциями:

свободное владение государственным языком;

способность общаться на родном (при отличии от государственного) и иностранных языках;

математическая компетентность;

компетентности в области естественных наук, техники и технологий; инновационность;

экологическая компетентность;

информационно-коммуникационная компетентность;

обучение в течение жизни;

гражданские и социальные компетентности;

культурная компетентность;

предприимчивость и финансовая грамотность.

9 образовательных областей вместо предметов

Стандарт не содержит деления на предметы, зато есть 9 образовательных областей: культурно-литературная, математическая, естествоведческая, технологическая, информатическая, социальная и здоровьесохраняющая, гражданская и историческая, художественная, физическая культура.

Родители — тоже участники образовательного процесса

Минобразования заложило в новый государственный стандарт базового среднего образования в Украине, что родители смогут отслеживать, насколько успешно их ребенок движется в образовательном процессе.

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Педагоги — основа процесса

В то же время педагоги будут играть основную роль в реализации стандарта — учителя сами будут выбирать предметы и интегрированные курсы в интересах своих учеников.

Педагоги будут сопровождать образовательный процесс, имея академическую свободу, подчеркнул Шкарлет.