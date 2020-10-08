8 октября коронавирус в Украине подтвердили у 244 734 украинцев. За сутки — 5 397 новых случаев, что является очередным антирекордом.

За время пандемии умерли от вируса 4 690 человек, за сутки — 93 больных.

Выздороветь удалось 108 233 пациентам, за день — 2 263 гражданам страны.

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Всего в Украине провели 2 489 702 тестов методом ПЦР.

Больше всего новых случаев обнаружили в Харьковской (+685), Одесской (+316) и Днепропетровской (+316) областях.

Коронавирус в регионах

Винницкая область — 7 074 (+144);

Волынская область — 9 037 (+157);

Днепропетровская область — 7 688 (+316);

Донецкая область — 4 824 (+263);

Житомирская область — 7 221 (+151);

Закарпатская область — 10 373 (+56);

Запорожская область — 4 862 (+116);

Ивано-Франковская область — 14 562 (+111);

Кировоградская область — 1 215 (+21);

Киевская область — 10 291 (+192);

Львовская область — 21 696 (+202);

Луганская область — 1 394 (+61);

Николаевская область — 4 025 (+131);

Одесская область — 15 337 (+316);

Полтавская область — 3 497 (+227);

Ровенская область — 13 532 (+158)

Сумская область — 5 885 (+209);

Тернопольская область — 14 737 (+127);

Харьковская область — 22 136 (+685);

Херсонская область — 1 591 (+47);

Хмельницкая область — 7 473 (+210);

Черновицкая область — 15 589 (+145);

Черкасская область — 4 917 (230);

Черниговская область — 4 907 (+95).

Коронавирус в Украине

По статистике коронавируса в Украине 7 октября, в стране зафиксировали очередной антирекорд суточного прироста — 4 753 новых случая.

Всего за время пандемии заболели 239 337 украинцев.

Умерли от вируса 4 597 пациентов, выздороветь удалось — 105 970 гражданам страны.