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Факты / Украина

5 397 новых случаев Covid-19 – в Украине новый антирекорд

8 октября коронавирус в Украине подтвердили у 244 734 украинцев. За сутки — 5 397 новых случаев, что является очередным антирекордом.

За время пандемии умерли от вируса 4 690 человек, за сутки — 93 больных.

Выздороветь удалось 108 233 пациентам, за день — 2 263 гражданам страны.

ЧитайтеКоронавирус в Украине: карта и статистика заболевания

Всего в Украине провели 2 489 702 тестов методом ПЦР.

Больше всего новых случаев обнаружили в Харьковской (+685), Одесской (+316) и Днепропетровской (+316) областях.

Коронавирус в регионах

  • Винницкая область — 7 074 (+144);
  • Волынская область — 9 037 (+157);
  • Днепропетровская область — 7 688 (+316);
  • Донецкая область — 4 824 (+263);
  • Житомирская область — 7 221 (+151);
  • Закарпатская область — 10 373 (+56);
  • Запорожская область — 4 862 (+116);
  • Ивано-Франковская область — 14 562 (+111);
  • Кировоградская область — 1 215 (+21);
  • Киевская область — 10 291 (+192);
  • Львовская область — 21 696 (+202);
  • Луганская область — 1 394 (+61);
  • Николаевская область — 4 025 (+131);
  • Одесская область — 15 337 (+316);
  • Полтавская область — 3 497 (+227);
  • Ровенская область — 13 532 (+158)
  • Сумская область — 5 885 (+209);
  • Тернопольская область — 14 737 (+127);
  • Харьковская область — 22 136 (+685);
  • Херсонская область — 1 591 (+47);
  • Хмельницкая область — 7 473 (+210);
  • Черновицкая область — 15 589 (+145);
  • Черкасская область — 4 917 (230);
  • Черниговская область — 4 907 (+95).

Коронавірус в Україні 8 жовтня

Коронавирус в Украине

По статистике коронавируса в Украине 7 октября, в стране зафиксировали очередной антирекорд суточного прироста — 4 753 новых случая.

Всего за время пандемии заболели 239 337 украинцев.

Умерли от вируса 4 597 пациентов, выздороветь удалось — 105 970 гражданам страны.

Фото: Dreamstime

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