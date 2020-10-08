8 октября коронавирус в Украине подтвердили у 244 734 украинцев. За сутки — 5 397 новых случаев, что является очередным антирекордом.
За время пандемии умерли от вируса 4 690 человек, за сутки — 93 больных.
Выздороветь удалось 108 233 пациентам, за день — 2 263 гражданам страны.
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Всего в Украине провели 2 489 702 тестов методом ПЦР.
Больше всего новых случаев обнаружили в Харьковской (+685), Одесской (+316) и Днепропетровской (+316) областях.
Коронавирус в регионах
- Винницкая область — 7 074 (+144);
- Волынская область — 9 037 (+157);
- Днепропетровская область — 7 688 (+316);
- Донецкая область — 4 824 (+263);
- Житомирская область — 7 221 (+151);
- Закарпатская область — 10 373 (+56);
- Запорожская область — 4 862 (+116);
- Ивано-Франковская область — 14 562 (+111);
- Кировоградская область — 1 215 (+21);
- Киевская область — 10 291 (+192);
- Львовская область — 21 696 (+202);
- Луганская область — 1 394 (+61);
- Николаевская область — 4 025 (+131);
- Одесская область — 15 337 (+316);
- Полтавская область — 3 497 (+227);
- Ровенская область — 13 532 (+158)
- Сумская область — 5 885 (+209);
- Тернопольская область — 14 737 (+127);
- Харьковская область — 22 136 (+685);
- Херсонская область — 1 591 (+47);
- Хмельницкая область — 7 473 (+210);
- Черновицкая область — 15 589 (+145);
- Черкасская область — 4 917 (230);
- Черниговская область — 4 907 (+95).
Коронавирус в Украине
По статистике коронавируса в Украине 7 октября, в стране зафиксировали очередной антирекорд суточного прироста — 4 753 новых случая.
Всего за время пандемии заболели 239 337 украинцев.
Умерли от вируса 4 597 пациентов, выздороветь удалось — 105 970 гражданам страны.