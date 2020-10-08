Выборы в Киеве 2020: какую агитационную тактику выбрали Кличко, Верещук, Притула и другие

До местных выборов осталось три недели, соперники на финишной прямой, а у политтехнологов — золотая жатва. Команды кандидатов соревнуются в креативе и новых методах завоевания электоральных симпатий. Агитационная битва ведется в интернете, на телевидении и на улицах.

В Украине принято говорить, что у нас электорат выбирает сердцем, а не умом. Этот романтический эвфемизм нежелания глубоко погружаться в политические процессы и в результате выбрать просто того, кто нравится, активно используют политтехнологи, пытаясь как можно выгоднее продать кандидата.

— Я уверен, что если бы Олег Винник пошел сейчас в мэры какого-нибудь небольшого городка, то он мгновенно победил, даже несмотря на то, что он никогда ничего не строил, ничем не руководил. У нас сейчас избиратель голосует за лицо, а не за программу. Можно написать прекрасную, шикарную программу, расписать, каким Киев будет замечательным и сколько здесь будет мостов, но люди это не читают и обещаниям у нас уже не верят, — говорит политтехнолог Борис Тизенгаузен.

В отличие от других кандидатов, кампания действующего мэра началась в 2014 году. Электорат поставит Виталию Кличко оценку по результатам его шестилетней работы. Команда нынешнего мэра ведет классическую кампанию и делает ставку на работу в полях: агитаторов, палатки, листовки, газеты. На бордах мэр-боксер всегда с киевлянами, это и есть его главный предвыборный лозунг.

На Кличко до сих пор работает эхо его репутации звезды мирового бокса. Отсюда и ключевые маркеры — сила и удар. Виталий почти всюду с закатанными рукавами, этот стиль вместе с его уже легендарным карантинным досить шастать политтехнологи подают как образ волевого лидера.

— Первая волна бордов у него была не очень удачная. Он там на фоне недостроев, на фоне строителей на мосту. Эту волну быстро убрали. Потому что начали критиковать, мол, Кличко, зачем те мосты, которыми упрекают постоянно? Когда тебя обвиняют в связях со строительной мафией, зачем ты на борды вешаешь недострои? И он быстро изменил кампанию, стал вместе с киевлянами, — рассуждает Тизенгаузен.

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Долой гречку, даешь TikTok! Команда Ирины Верещук юморит и креативит. Полеты с зонтиком, ролики в молодежной соцсети. У Слуги Народа пока достаточно электорального потенциала, чтобы заходить на позитиве. Весь это хайп для того, чтобы повысить узнаваемость кандидата.

— Верещук хотели запустить как человека, который понимает, что такое работа мэра, но пошли в шоу-бизнес. Есть у нас четыре рейтинга. Первый рейтинг — узнаваемость, второй — доверие, третий — электоральный, четвертый — антирейтинг. Так вот весь этот хайп — это первый рейтинг, — говорит президент Центра изучения манипулятивных технологий Денис Богуш.

Аудитория старшего возраста вряд ли пойдет в TikTok смотреть ролики о Верещук, но вирусный месседж, что там Ирина троллит Виталия слышали все.

— Это используется, когда нужно прокачать узнаваемость кандидата, все легко и без обещаний. Есть креатив, особенно борды, плазмы динамичные, Верещук не просто смотрит на вас, она вам еще и подмигивает. Это такой интерактив, — говорит Борис Тизенгаузен.

С юмором и легкостью идет и шоумен Сергей Притула. Он соответствует всеукраинскому запросу на новые лица. У него положительный образ “своего парня”. Но многие украинцы после президентских выборов осознали, что хороший парень — это не профессия, что может сыграть в минус Притуле.

— Притула — это такой же медийный персонаж, как Зеленский. Он полностью соответствует запросу на честного, порядочного и нового. Он — это молодежная аудитория. И вот на этом хайпе он может пройти. Плюс Притулы в том, что он чистенький, потому что у действующих политиков уже есть антирейтинг, у него — нет, — говорит Денис Богуш.

Притула попал в штангу со своей первой волной агитации Я здесь живу, а одна из его мощных заслуг — волонтерская работа — не влияет на столичный электорат.

— Лозунг Я здесь живу спровоцировал много шуток, и я в том числе шутил, я в Козине увидел этот борд, где правительственная дача, и не понял, где же живет Притула. Он не может использовать в Киеве одну из своих локомотивных тем — волонтерство, потому что Киев не очень это любит, он такой немножко снобский — я имею в виду тех, кто пойдет голосовать. Сейчас Притула выступает как локомотив, который тянет за собой людей Голоса, — рассказывает Тизенгаузен.

Пока Сергей Притула бьет по молодежному электорату, его конкурент Андрей Пальчевский борется за более возрастную аудиторию. Политтехнологи называют ее 45+.

— Посмотрите даже на сочетание цветов и лозунги: победа на красном фоне. Это отсылка ко дню победы. К тому Киеву, который все помнит. Вторая волна агитации Пальчевского — вообще очертание лица, как раньше Сталина и Ленина на монетах изображали. Это органично сочетается с его образом и психотипом, он же вот так мудро, долго, с хорошими словоформами всегда разъясняет людям, что к чему, — говорит Борис Тизенгаузен.

С билбордов Пальчевский дает слово построить определенное количество садов и больниц. Технология рассчитана на конкретность обещаний для электората, ведь расплывчатые лозунги не работают.

— Команда Пальчевского идет очень технологично. Они представляют стратегию развития Киева. Раздали материалы, у них есть стратегия развития районов, делают фейковые соцопросы, над которыми все ржут. И у него же есть большая кампания по всей Украине, это ему помогает и в Киеве, — говорит Денис Богуш.

Классической кампании в стиле old school придерживается экс-глава Киевской горадминистрации при Януковиче Александр Попов. Он находится на противоположном полюсе от новых лиц и позиционирует себя как крепкий хозяйственник домайданной эры.

— У Попова, как я называю, формалиновая классика. Вот такой функционер и хозяйственник. Каштан — обязательно символ Киева, и слоган типа киевлянам — достойную жизнь. Обо всем хорошем. В ОПЗЖ вообще вся линейка лидеров — это крепкие хозяйственники. Но кампания скучная, — говорит Тизенгаузен.

Но Попов обладает сильным козырем — он мэр, при котором строилось метро. Вместе с тем у экс-главы КГГА есть и слабая сторона — отрицательный идеологический шлейф.

— Попов эффективным был руководителем Киева, если бы не идеологическая история с ОПЗЖ, то это был бы аргумент, — отмечает Денис Богуш.

Команды кандидатов генерируют множество идей и тратят много ресурсов для продвижения своих начальников на цифровых площадках. Идет противоборство интенсивности: чем больше рекламы, упоминаний и роликов, тем лучше. Еще одна фишка нынешней кампании — отсутствие грязи. Политтехнологи говорят, что компромат в активной фазе предвыборной агитации больше не работает. А вот юмор, троллинг и вирусные видео — еще как.

Максим Крапивной

Фото: Depositphotos