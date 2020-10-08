Проект государственного бюджета 2021 года не предусматривает создание отдельного фонда для борьбы с коронавирусом.

Об этом рассказал председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в эфире одного из телеканалов.

— В проекте государственного бюджета не существует пункта о отдельном фонде для борьбы с Covid-19. Специальные статьи предусматривают выделение 2,6 млрд грн на вакцинацию и 1 млн для школ.

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Остальные средства, по словам Разумкова, заложены в бюджет Министерства здравоохранения, это около 159 млрд грн.

Создание коронавирусного фонда в марте он объясняет тем, что тогда в бюджете не было средств для борьбы с инфекцией.

Проект бюджета 2021

В Верховной Раде презентовали проект закона о государственном бюджете Украины на 2021 год. Согласно законопроекту, средняя заработная плата устанавливается на уровне 13 632 грн.

Номинальный ВВП составит 4 505, 9 млрд грн, а реальный ВВП — 4,6%.

Фото: Верховная Рада