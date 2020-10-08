Глава НБУ раскрыл причину выговоров Рожковой и Сологубу

Первому заместителю председателя Национального банка Украины Екатерине Рожковой и заместителю председателя Дмитрию Сологубу вручили выговоры.

Причина — работники нарушили стратегию коммуникации компании one voice policy.

Об этом председатель НБУ Кирилл Шевченко поделился в интервью.

Читайте: Международные резервы Украины уменьшились на 8,7% в сентябре — НБУ

По словам Шевченко, в Нацбанке давно приняли политику единого голоса (one voice policy), которая предусматривает соблюдение одной позиции среди ее членов.

— Для меня работа в любой компании — это командная игра. Поэтому мы как единомышленники должны продвигать единую идею и избегать разногласий.

Высказывание различных мнений может негативно сказаться на деятельности НБУ, в частности на сотрудничестве с МВФ, подчеркнул он.

Назначение Шевченко

В июле Кирилла Шевченко назначили главой Национального банка Украины, его кандидатуру подал президент Владимир Зеленский.

До этого Шевченко занимал должность главы Укргазбанка.

Фото: Кирилл Шевченко