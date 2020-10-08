Курс валют НБУ на 8 октября 2020 в Украине

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 8 октября 2020 года

Так, курс доллара установлен на уровне 28,32 грн/$, что на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

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Курс евро установлен на уровне 33,33 грн/€, что на 15 ниже, чем 7 октября.

Курс валют на 8 октября:

$1 — 28,324 грн;

€1 — 33,3303 грн;

1 польский злотый — 7,4318 грн;

10 российских рублей — 3,6277 грн.

Прогноз курса доллара до конца 2020

До конца 2020 года доллар в Украине будет стоить около 28 грн, прогнозирует министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

По его мнению, примерно таким он будет и в начале 2021.

В Нацбанке Украины также не ожидают существенных колебаний курса до конца года.