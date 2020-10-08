Биография Ирины Верещук — кандидата на должность мэра Киева на местных выборах 2020, насчитывает не один год политической деятельности.

В политике Ирина Верещук с 2009 года. Она проходила стажировку в Секретариате Кабинета министров Украины, была заместителем главы Жовкивской РГА и мэром города Рава-Русская.

Фото: Ирина Верещук

Биография Ирины Верещук

Ирина Верещук — кандидат в мэры Киева на местных выборах 2020, родилась на Львовщине в пограничном городе Рава-Русская. Там училась в местной школе-интернате.

С 1997 до 2006 года проходили обучение в Военном институте при Львовской политехнике на специальности Международная информация (специалист по международной информации, референт-переводчик, офицер военного управления тактического уровня) и на юридическом факультете Львовского национального университета имени Ивана Франко.

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После этого проходила стажировку в Секретариате Кабмина и была внесена в кадровый резерв работников.

Ирина Верещук 10 лет прослужила в рядах Вооруженных сил Украины на офицерских должностях. Деталей относительно места службы или обязанностей нет. Неизвестно, почему и когда она ушла со службы.

В 2011 году поступила в аспирантуру Львовского регионального института государственного управления Национальной академии государственного управления при президенте Украины, который окончила с отличием.

2015 года Ирина Верещук получила научную степень — кандидата наук по государственному управлению. Ее диссертация была на тему организационно-правовых механизмов совершенствования административно-территориального устройства Украины, опираясь на пример Польши.

До 2016 года проходила обучение в Национальной школе государственного управления им. Леха Качиньского в Варшаве.

Политическая карьера

Свою политическую карьеру Ирина Верещук начала после увольнения из ВСУ. С 2007 по 2008 год работала юристом в городском совете Равы-Русской.

В 2010 году стала заместителем главы Жовкивской РГА по гуманитарным вопросам и внешней политики.

30-летняя Верещук в октябре 2010 года была избрана на должность мэра Равы-Русской от партии Сильная Украина Сергея Тигипко и получила звание самой молодой женщины-мэра в Украине.

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На должности городского главы Равы-Русской Ирина Верещук заявляла о необходимости децентрализации власти, проведения административно-территориальной реформы в Украине, передачи налогов местным общинам.

Верещук уверяла, что ее городская предвыборная кампания ничего не стоила, поскольку занять должность ей удалось благодаря тому, что она просто ходила к людям.

На должности мэра Равы-Русской осуществляла международное сотрудничество, в частности, с польским городом Томашова-Любельская, гминой Любиче Королевской, гминой Телятын. Также реализовала ряд проектов с привлечением средств ЕС, в частности, с обеспечением теплоснабжения учебных заведений города.

В 2013-2014 годах после отказа Януковича подписать Соглашение об ассоциации с ЕС, Верещук написала письмо в Европейский парламент с просьбой заключить его только с территориальной общиной города Рава-Русская.

Фото: Ирина Верещук

В 2015 году она ушла с должности мэра приграничного города по собственному желанию.

Баллотировалась в Верховную Раду VIII созыва как самовыдвиженка на внеочередных выборах 26 октября 2014 в округе №122, но проиграла Владимиру Парасюка, заняв шестое место с поддержкой 4,46%.

С апреля 2016 до 2019 года была президентом Международного центра балтийско-черноморских исследований и консенсусных практик. Центр разрабатывал формы взаимодействия между странами Балтийско-Черноморского региона, предотвращающие конфликтов.

В 2017 году стала доцентом кафедры политологии Национального педагогического университета им. Драгоманова.

В 2019 году действующий спикер парламента Дмитрий Разумков, с которым, как говорит Верещук, они часто пересекались на различных ток-шоу, позвал ее в партию Слуга народа. Пройдя собеседование и предоставив свои предложения по законопроектам, она была приглашена на съезд партии и получила 29 место в списке.

Сейчас Ирина Верещук является членом Комитета ОП по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, главой подкомитета по государственной безопасности и обороны.

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В сентябре-ноябре 2019 года занимала должность представителя Кабмина в Верховной Раде, однако сложила свои полномочия. Она заявила, что не нашла общего языка с тогдашним премьер-министром Алексеем Гончаруком.

По информации некоторых СМИ, Верещук могла разойтись во мнениях с Гончаруком по другой причине: она отказалась поддержать в первом чтении открытие рынка земли, поскольку по ее словам, ни одна из ее поправок не была учтена.

По состоянию на июль 2020 года подала 31 законопроект, из которых шесть были приняты и вступили в силу. Также подала 30 поправок к законопроектам, из них больше всего в закон об оборонных закупках.

Семья

Мать Ирины Верещук работала в сфере торговли, а отец устанавливал высоковольтные линии. Сестра работала в Вооруженных силах.

Верещук имеет сына Олега. В браке не состоит, однако проживает с Михаилом Кухаренко — работником военной части в Киеве, основателем отделения Международной ассоциации ветеранов подразделений антитеррора Альфа во Львовской области.

Согласно декларации, она имеет четыре квартиры, из них три находятся в совместной собственности, расположенные в Броварах, Львове и Раве-Русской. В Киеве с 2017 года квартиру арендует. Кроме этого Верещук имеет три земельных участка на Львовщине.

С 2018 года владеет Toyota Camry того же года выпуска.