Коронавирус в Харькове: больницы переполнены пациентами

В медучреждениях Харькова не хватает мест больным. Сейчас там лечится 811 пациентов с пневмонией, 677 из них имеют положительный тест на коронавирус. Медработники вытащили все кровати со склада и положили пациентов посреди коридоров и в холлах.

— Заполненность все время 100%. Но идет динамическая смена людей: одного выписали, тут же на эту койку положили другого человека. Кровати не пустеют. Есть также ситуации, когда пациент может немножко подождать в приемном отделении, пока выпишется другой человек, который лежит на койке, — сказала заместитель Харьковского городского главы Светлана Горбунова-Рубан.

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Заместитель также утверждает, что по состоянию на 7 октября городская больница №18 рассчитана на 50 коек, а там находится 53 пациента. В рассчитанной на 140 коек больнице №13 — 150 человек. В больнице №17, где 190 коек, планируют добавить еще 60 и провести кислородопровод на верхних этажах.

Дома лечатся до шести тысяч харьковчан, из них 287 поставлен диагноз — COVID-19, но болезнь протекает бессимптомно. Среди больных также 474 ребенка, 257 медиков.

7 октября на Харьковщине обнаружили 687 случаев заражения коронавирусом.

В Украине новый антирекорд по заболеваемости COVID-19

По состоянию на 8 октября в Украине зафиксировано 5 397 новых случаев коронавируса. В Киеве — 422 случая.

Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что в Украине введут новый тест на коронавирус. За 15-20 минут можно узнать результат тестирования. Один тест будет стоить 142 грн.

Источник: Суспільне