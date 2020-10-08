Украина сегодня не может пойти по пути европейских стран и ввести полный локдаун.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

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Глава Минздрава отметил, что полный карантин вводится для того, чтобы разорвать цепь болезни.

— Я понимаю, что мы сейчас не можем пойти тем путем, которым пошли некоторые европейские страны. А именно как Израиль, который ввел полный локдаун на 14 дней, — заявил Степанов.

По его словам, сейчас страна должна обеспечить базовую функцию — оказать медицинскую помощь. Сейчас нужно найти баланс между экономикой и карантинными ограничениями.

Степанов отметил, что необходимо соблюдать базовые правила: использовать маски и антисептики, придерживаться социальной дистанции и минимального количества контактов.

По словам главы Минздрава, сейчас будут проводиться консультации как не остановить экономику и иметь возможность предоставить всем медицинскую помощь.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 8 октября в Украине по статистике коронавируса выявлено 5 397 новых случаев. Это самый большой антирекорд за все время пандемии Covid-19.

За последние сутки умерли 93 больных, 2 263 граждана страны выздоровели от коронавируса.

Наибольшее количество случаев зафиксировано в Киеве — 25 896, в Харьковской области — 22 712, Львовской — 21 923 и Черновицкой — 15 757.