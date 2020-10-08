В Министерстве образования и науки объяснили, что с 1 января 2020 года не могут обеспечить повышение зарплат учителям, поскольку на это необходимо найти дополнительно не менее 50 млрд грн из бюджетов разных уровней.

В ведомстве объяснили это тем, что решение предыдущего правительства от 10 июля 2019 года не было подкреплено наличием средств в бюджете.

— В связи с отсутствием инфляционных источников финансирования для вступления в силу этого постановления в 2021 году правительство поручило МОН совместно с Минэкономики, Минфином и Минюстом подготовить проект решения об отсрочке ее внедрения до 31 декабря 2021 года. Подчеркиваем, что решение не отменено, а отложено, — говорится в сообщении.

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Расходы на образование в бюджете 2021

Кабмин заложил в проекте госбюджета на 2021 год увеличение расходов на образование на 34 млрд грн – до 173,8 млрд грн.

При этом на зарплаты педагогам учреждений общего среднего образования предусмотрено 102,5 млрд грн. Это на 21,2 млрд грн больше, чем в прошлом году.

В проекте указано, что оклад работника первого тарифного разряда в 2021 будет изменяться дважды: с 1 января – 2 670 грн и с 1 июля – 2 893 грн. То есть с января зарплаты должны увеличиться на 20%, а с июля — еще на 8,3%.