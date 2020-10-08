В Киеве под больницей, принимающей больных Covid-19 образовалась очередь из скорых

В сети появилось видео очередей из скорых под больницей №9 в Киеве, которая является одной из тех, что принимает больных коронавирусом.

Предполагают, что в автомобилях могли быть больные Covid-19. Поскольку рядом с некоторыми скорыми стояли медики в защитных костюмах.

Согласно официальной статистике КГГА, по состоянию на 8 октября заполненность коек больными коронавирусом в Киевской городской клинической больнице №9 составляет 110%.

Это самый высокий показатель среди всех опорных больниц Киева, которые принимают больных Covid-19.

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Между тем 8 октября коронавирус в Украине подтвердили у 244 734 украинцев. За сутки — 5 397 новых случаев, что является очередным антирекордом.

За время пандемии умерли от вируса 4 690 человек, выздороветь удалось 108 233 больным.

В Киеве 8 октября зафиксировали 422 новых случая заражения Covid-19. Всего в столице 25 896 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.